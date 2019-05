22 küsimust, mida oma kallimalt korra aastas küsida

See, et keegi ei kurda, ei tähenda aga, et tal poleks muresid. Nii mehed kui naised suruvad teatud tundeid ja mõtteid alla. Muidugi ei peaks tõsist suhtejuttu võtma ette iga päev, kuid eksperdid soovitavad Best Life’i vahendusel, et vahetevahel peaks oma kallimaga siiski sügavamal tasandil suhtlema.