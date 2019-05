Mida tuleks silmas pidada, et laste koolivaheaeg mööduks ilma tragöödiateta?

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kooliõde Kersti Tamm tuletab nii lastele kui ka lapsevanematele meelde, et suveilmaga üha rohkem väljas viibides tasub pidada meeles võimalikke ohtusid ja neid ennetada või nende tekkimisel kiirelt ja õigesti reageerida.

1. Putukad

«Suvel veedame suure osa ajast õues, kus elutsevad ka erinevad putukad. Eriti ohtlikud on mesilased ja herilased, kelle hammustus näos või suus võib olla lausa eluohtlik. Seega tuleks õues süües ja juues olla hoolikas ning mitte kõndida paljajalu rohumaade õites või torkida putukate pesa,» paneb Tamm südamele. Kui putukas siiski hammustab, tuleks tema sõnul eemaldada nõel, puhastada torke koht ja rahustada seda millegi külmaga. «Allergilise reaktsiooni puhul - nagu paistetus huultel, silmadel või kõril - tuleb kohe kutsuda kiirabi.»

2. Puugid

«Lisaks metsadele ja rohumaadele võivad ka linnaparkides ja koduõuel toimetada puugid, kes satuvad sageli jalatsitele või riietele ning liiguvad sealt mööda keha ülespoole,» kirjeldab Tamm. Seega soovitab ta metsa minnes end riietega kaitsta, et puuk ei pääseks ihule ligi. «Püksisääred tuleks kindlasti saapasäärde või sokkidesse pista, kanda särki püksis ning hoida varruka otsi ja kraed keha ümber. Samuti tasuks kanda heledamaid riideid, et puuk oleks vajadusel hästi märgatav, ning koju jõudes veenduda, et riided ja keha oleksid puukidest puhtad.»

Kooliõe sõnul on parim kaitse puukide vastu vaktsineerimine. Kui aga puuk on juba hammustanud, tuleb ta kohe ohutult eemaldada. «Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole,» tuletab Tamm meelde.

3. Maod

Tamme sõnul ei ründa maod inimesi, kuid võivad hammustada, kui neid tahtlikult või tahtmatult segatakse. Ainuke tõeliselt mürgine madu Eestis on rästik. «Madu nähes ei tohi teha järske liigutusi. Ta ei kuule heli, vaid tunnetab vibratsioone. Seega tuleks madu märgates temast aeglaselt eemalduda. Hammustuse korral tuleb aga jääda rahulikuks, lamada, olla liikumatu, juua, asetada võimalusel hammustuse kohale kuiv side ja midagi külma ning helistada numbrile 112,» juhendab kooliõde.

4. Päike

«Soe päike on küll meeldiv, aga sellegipoolest ei tasuks unustada, et liigsest päikese kuumusest võib tekkida naha põletus ja oht kuumeneda üle,» meenutab Tamm. Ta soovitab kanda päikese käes olles alati peakatet ja heledaid riideid ning vältida pikaajalist päikese käes viibimist - eriti keskpäeval. «Ära unusta ka ohtralt vett juua!»

5. Veekogud

Veekogude ääres peaks olema Tamme sõnul suvel eriti ettevaatlik. «Kõige ohutum on supelda selleks ettenähtud kohas. Samuti pole turvaline minna vette, kui läheduses pole ühtki teist inimest,» tuletab kooliõde meelde ja paneb südamele, et lapsi üksi suplema lasta ei tohiks.

6. Sportimine

Tamm tõdeb, et aktiivse ajaveetmisega nagu jalgrattasõit, rulluisutamine, batuudil hüppamine või kiikumine võivad käia kaasas kergemad vigastused nagu muhud, sinikad ja marrastused. Samas on oht ka suuremateks traumadeks - nende vältimiseks on Tamme sõnul oluline järgida ohutusnõudeid.

«Jalgratta, rula, rulluiskude või ülimoodsa tõukerattaga sõites tuleb lastel kanda alati kiivrit, põlve -ja käekaitsmeid. Batuudil hüpates peab aga olema batuudil turvavõrk ning kui batuut on märg, ei tohi seda kasutada. Samuti on ohtlik, kui hüpatakse korraga mitmekesi,» loetleb kooliõde. Samas ei tasuks end kuuma ilmaga ka liigselt üle väsitada ja kindlasti tuleks piisavalt juua.

7. Allergiad

Kevadisel õitsemisajal alustavad taimed õietolmu eritamist ja see põhjustab Tamme sõnul paljudel lastel ja ka täiskasvanutel allergilisi reaktsioone: nohu, silmade sügelust või nahalöövet. «Selliste nähtude korral tasub viibida õues pigem hommikul ja õhtul, sest päeval on õietolmu sisaldus kõrgem. Samuti tekib allergilist reaktsiooni vähem, kui viibida mere ääres. Põletikuliste silmade puhul on aga kasu päikeseprillide kandmisest,» soovitab kooliõde.

«Juhul kui lapsel on tugev allergia või mõni krooniline haigus ja tal on plaan osaleda suvel näiteks mõnes lastelaagris, tuleks juhendajaid kindlasti võimalikest probleemidest teavitada, et nad oskaksid last vajadusel aidata,» rõhutab Tamm.