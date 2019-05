Millal ta ometi ütleb «Ma armastan sind»?

Ei, selleks ei kulu mitte üks, kaks ega kolm, vaid tervelt viis kuud! Nii väidavad psühholoogid veebisaidil Match. Väljaanne Freundin kirjeldab, millised 7 etappi tuleb naistel enne ihaldatud fraasi kuulmist läbi käia:

1. Armunud? Väheke. Kas see on armastus? Mitte mingil juhul!

Esimeses faasis lendavad sul liblikad kõhus ja pulss hakkab iga sõnumi peale topeltkiirusel lööma. Esimene kohting, esimene suudlus, esimene öö ... Mõttes kangastub sulle juba ühine tulevik, kuid sulle on ütlematagi selge, et veel on liiga vara pikaajaliste plaanide haudumiseks. Või igavesest ajast igavesti mõteteks.

2. Põmm! Sa armastadki teda

Selles staadiumis oled sa teinud juba nii mõningaidki partnerluse kohta käivaid teste («Mille järgi sa märkad, et ta on see õige?», «Kuidas teada saada, et ta armastab sind?»). Lisaks oled sa juba võrrelnud teie tähemärkide sobivust ning eiranud kõiki neid horoskoope, mis väidavad, et te ei sobi, ning otsinud, kuni leidnud selle, mis ütleb, et te tõesti olete ideaalpaar.

3. Sa oled kaotanud kontrolli

«Sa oled mulle nii kallis», «Ma igatsen sind», «Ma tunnen sust nii suurt puudust» ... Millalgi on kõik need keerukad kirjeldused, mis ütlevad vaid üht «Ma olen täiesti hull su järgi, las ma saan su laste emaks!», ära kasutatud, ja siis see juhtub! Sul tuleb see järsku üle huulte. «Ma armastan sind» tuleb nii ootamatult, et tahaksid sealsamas soolasambaks muutuda ja öelda midagi sellist, nagu ta oleks valesti kuulnud: «Mida? Ei, ma ütlesin, et ma armastan linde! Mis sa siis mõtlesid?»

4. Palgi-suurused vihjed

Sa ei ole meeleheitel. Aga vaikselt hakkab kannatus katkema. Sa oled nagu Adele oma dramaatilistes lauludes ja üldse kipud sa kõigile üliromantilistele ridadele nii kõvasti kui tuleb, kaasa laulma («We could have had it aaaaaaaaaaaaall»).

Ja kui te siis koos mõnda romantikafilmi vaatate, kus meespeaosaline teeb mõnevõrra nõretava armastusavalduse, ohkad sa kuuldavalt või ütled «See on nii tore, kui ka mehed lubavad endale tundeid.»

5. Sul on hirm iseendale käkki keerata

Mida ta veel ootab? Juba on mõni kuu möödas, te olete ametlikult paar; kui ta vanemad juhuslikult helistavad, siis ta ei ütle, et «Ma olen teel», vaid «Me oleme teel».

Ja ikkagi ta ei ütle seda. Sa kõigud kartuse («Aga mis siis, kui ma näin tema jaoks liiga klammerduv») ja viha («Mis ta arvab, et mul ei või teisi mehi olla?») vahel.

6. Pingelangus

Sa taipad, et sinu ettekujutus Disney-filmi tegelikkusest ei ole tõesti päriselu. Sa oled eneseteadlik, täiskasvanud naine ja sinu õnn ei sõltu neist kolmest sõnast. Armastust ei saa kontrollida (mis muudabki ta nii kohutavaks ja ühtaegu ka võluvaks). Sul läheb hästi, sa tunned end hästi, ja see on kõik, mis loeb.

7. «Ma armastan sind»

Lõpuks. Ta ütles seda. Ometi ei tunnegi sa end enam seitsmendas taevas, vaid pigem, nagu oleks finišijoon ületatud ja keegi annab sulle kohe diplomi.

Mispärast käib siis nende kolme sõna ümber selline trall? Seda on raske seletada.