Üks kulukas moefopaa, mida Meghan Markle kõigi kiuste teeb

Meghan Markle, kelle stiilitaju on kindlasti märkimisväärselt suurepärane, teeb aga pidevalt üht viga, mida avalikkus talle ette heidab.

Nimelt on Briti kuningakoja naised ajast aega teinud kõik endast oleneva, et toetada kohalikku moeloomingut. Printsess Diana armastas Catherine Walkeri ja Amanda Wakeley loomingut. Cambridge’i hertsoginna Kate on aga olnud truu Alexander McQueeni klient.

Daily Mail avalikustas aga statistika, mille kohaselt on Meghan alates perega liitumisest tugevalt sellele trendile vastu seisnud. Vaid 26 protsenti tema rõivastest tuleb Suurbritannia õmblejate käe alt. Kontrast on eriti terav, kuna 39 protsenti tema riietuste autoritest on USA või Kanada päritolu. Austraalia disainerite kätetööd on vaid 4 protsendi ulatuses.

Võib tunduda kummastav kritiseerida seda, kuhu lähevad miljonid, mida prints Charles talle maksab, kuid tasub meeles pidada, et stiiliikoonina on tal tööstusele tohutu mõju. Kate’i otsus aidata Londoni moemajasid toob tööstusesse 2 miljonit dollarit aastas, Briti Vogue’i toimetaja Edward Enninful hinnangul on Meghani mõju hind kõrgemgi.