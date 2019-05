Kuidas pulmakutsele ilma sõprust rikkumata «ei» öelda?

1. Anna sellest teada nii vara kui võimalik

Siinkohal mängib aeg olulist rolli, sest kui tegemist on sinu lähedase sõbraga, oled sa suure tõenäosusega üks esimesi inimesi, kes külaliste nimekirja lisati. Kui sa juba tead, et ei saa minna, peaksid pruutpaari sellest võimalikult varakult teavitama, sest siis saavad nad sinu asemel kutsuda kellegi teise.

2. Ära muutu üleliia emotsionaalseks

Kui sul on vähegi mõistlik põhjus, miks sa pulma minna ei saa, jää enesekindlaks ja usalda, et ka su sõber saab aru. Selgita pruutpaarile lühidalt ja tee oma otsusega rahu. Ei ole vaja muutuda liialt emotsionaalseks ja seletada, kui kahju sul on ja kui halva sõbrana sa ennast tunned. «Ütle neile, et sa oled pettunud, et ei saa minna ja täna neid mõistmise eest,» soovitab etiketiekspert Diane Gottsman.

3. Tähista koos pruutpaariga enne või pärast pulmi

Kui tegemist on su lähedaste sõpradega, mõtle välja, kuidas saaksid nende olulist sündmust sellegipoolest tähistada. Võib-olla kutsud nad õhtusöögile või enda juurde? «Kui vähegi võimalik, proovi osaleda teistel pulmadega seotud üritustel nagu näiteks pruudi tüdrukuteõhtul,» lisab psühholoog Irene S. Levine.

4. Kui su sõbra reaktsioon on väga negatiivne, proovi seda mitte isiklikult võtta

Kui pruut või peigmees saab väga pahaseks, proovi mõista, et pulmade planeerimine on keskmisest pingelisem tegevus ja tõenäoliselt on nad emotsionaalselt lihtsalt väga haavatavad. Hea uudis on see, et pulmade planeerimine ei kesta igavesti ja loodetavasti lahtuvad aja jooksul ka su sõbra negatiivsed emotsioonid.

5. Ära unusta pulmakinki osta