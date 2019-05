Milline spordiala hoiab rakke noorena?

Bioloogilise vananemise indikaatoriteks on niinimetatud telomeerid, mis asuvad kromosoomide otstes. Iga rakujagunemisega — ja seega vananemisega — nad lühenevad. Selle vastu toimib aga ensüüm telomeraas. Kui see on erakordselt aktiivne, siis paraneb rakkude taastumisvõime. See omakorda toimib jälle vananemisprotsesside vastu kehas.

Spordimeedikud soovitavad siiski nii jõu- kui kestvusspordi treeningu kombinatsiooni. Põhjuseks on see, et just elu teises pooles aitab jõutreening lihasmassi vähenemist aeglustada. See aga toimib hästi ainevahetusele, stabiliseerib kogu luustikku ning toimib seljavalude ja osteoporoosi vastu. Selle koha pealt pole jälle kestvustreening nii tõhus.