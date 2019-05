12 toiduainet: söö end targaks!

Paljud inimesed tunnevad päeva lõpus vaid tühjust oma peas. Sageli on põhjuseks toitumine. Aju kasutab viiendiku päevasest energiavajadusest ja tal puudub salvestamisvõime. Seega kui sa korrapäraselt sobivas vormis energiat ei saa, pole ka ime, et mõtlemine muutub järjest raskemaks.

Tipptulemuste tegemiseks vajab su aju nii rasvu kui süsivesikuid. Viimastel puhul peetakse silmas eelkõige pika ahelaga süsivesikuid, kuna need annavad kehale energiat aegamisi ja loovad tänu sellele tagavara pikaks ajaks.

Need 12 toiduainet rõõmustavad su aju:

B-vitamiinide, antioksüdantide ja mineraalainetega väiksed, aga võimsad viljad aitavad keskenduda ja võidelda närvilisuse vastu. Eriti palju sisaldavad magneesiumi just parapähklid ja India pähklid, mis alandavad stressitaset ja loovad ajus ruumi päriselt tähtsatele asjadele.

See rasvarikas vili on ajutööks tõeline turbojõud. B-vitamiinid ergutavad ajuainevahetust ja kannavad hoolt selge mõistuse eest. Avokaados sisalduv letsitiin suurendab keskendumisvõimet.

Oranž vürtsisegu sisaldab kurkumiini, mis ergutab antioksüdantide toodangut, et aju saaks segamatult töötada.

Need mugulad on tõeline salavihje, mis puudutab ajutoitu. Sibulates sisalduv allitsiin kaitseb veresooni lupjumise eest, mis tähendab omakorda korralikku verevarustust ja ideaalset aju hapnikuga varustamist.

Tänu B-vitamiinidele, provitamiin A-le ning C- ja E-vitamiinidele on ka õun tõsiseltvõetav ajutoit. Need ained kaitsevad aju vabade radikaalide eest, lükopiin aga tõstab keskendumis- ja reaktsioonivõimet.