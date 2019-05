Iga kuues töötaja jääb armuvalu pärast koju

Töö- ja eraelu tuleks teatavasti rangelt lahus hoida, kuid samas on ju tore ka, kui kaaslane teeb halli argipäeva vähe magusamaks.

Kohtinguportaal Elitepartneri uuring avaldab aga, et armusuhted tööpostil võivad ettevõtetele miljardeid maksma minna.

Uuringus küsitleti 3789 vallalist ja kooselavat inimest nende hoiakute suhtes töökohas ja partneriks-oleku kohta.

Selgus, et kui nii palju aega oma elus üksteisega koos veedetakse, nagu tööl, võib juhtuda küll, et kolleegi suhtes võivad tekkida suuremad tunded, kui peaks. Täpsemalt öeldes on seda uuringu sõnul iga kolmanda töötajaga juba juhtunud. Mõnikord liigub asi ka järgmisele tasandile. Nimelt andis 24 protsenti küsitletutest teada, et tutvusid oma kaaslasega nimelt tööpostil.

Ka ülemused ei jäänud puutumata — iga kümnes küsitletu oli juba korra oma bossist sügavalt sisse võetud.

Armastus tööpostil

Sugugi harva pole büroost saanud ka armukoobas. Üksteist protsenti andis teada, et pole töökohta üksnes töötegemiseks kasutanud. Kaheksa protsenti naistest tunnistas veel lisaks, et on tööajal korra vahekorras olnud ja meeste puhul oli neid 14 protsenti.

Ka firmaüritusi, näiteks ettevõtte sünnipäeva või igaaastast jõulupidu on kasutanud 13 protsenti mõne töökaaslase lähemaks tundmaõppimiseks.

Armastus tööpostil on ettevõttele kahjulik

Kui suhe kahe kolleegi vahel areneb aga millekski väga negatiivseks, siis on ka piin meeletu. Tervelt 16 protsenti andis teada, et jäi murtud südame või armutüli pärast koju ega tulnud tööle.

Saksa väljaanne Fit For Fun arvutas välja, et kui igaüks neist 16 protsendist oleks ühe päeva töölt puudunud, oleks kõikide töövõtjate arvelt Saksamaal kulunud vähemalt 6,6 miljonit töövõimetuspäevadele. See tähendaks tööandjale üle 1,4 miljardi suurust kahju.