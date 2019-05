Hea suhte märk: seda ei esitleta Facebookis

Facebooki-maailm on üsna omalaadne. Kusagil mujal kui sotsiaalses võrgustikus ei jaga me kiiremini komplimente laikide abil, lajata kriitikaga ega esitle ennast.

Üldjuhul tuleb tunnistada, et kõigil, kellel on üle 150 sõbra Facebookis, ei ole need suures osas mitte sõbrad, vaid tuttavad või isegi võõrad inimesed. Aga miks me jagame infot enda kohta juhuslike tuttavate või lausa võõrastega? Eriti kui tegemist on meie enda suhtega.