Maailma üks ohtlikumaid linnu Quito on seiklejate paradiis

«No nii, nüüd ta märkab, et mu passil lõpeb nelja kuu pärast kehtivus, ja siia ma jäängi. Kuni mind kes teab kummast riigist välja saadetakse,» närveerisin endamisi. Ent ecuadorlanna näole ilmus kõrvuni ulatuv naeratus. «Tere tulemast Ecuadori! Ma loodan, et teile meeldib me imeline maa.» Naine ulatas mulle passi ja olin ametlikult Ecuadori pinnal. Palju lihtsama vaevaga, kui olid ennustanud seljakotireisijate blogid. Kaasas reisikaaslased, kehtivuse lõpule lähenev pass, seljakott hädavajalikuga ning Ecuadori esimene soe naeratus.