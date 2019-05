Kus me oleme kõige loovamad?

Kes poleks kogenud mõttekino just enne magamajäämist, tukastades või kohe varsti pärast ärkamist? Me oleme loovad ja meist voolab välja meeletu ideedetulv. Oleks vaid sellistel hetkedel märkmik ja pliiats käepärast ...

Neli kümnest uuringust osa võtnud täiskasvanust ütlesid, et nad tunnevad, et voodi on geniaalse loovuse väljapääsuks kõige soodsam keskkond.

Voodile pakuvad konkurentsi jalutuskäik, kolmandal kohal on muusika, neljandal duši all käimine ja viiendal autoroolis istumine.

Vaatamata sellele, et üle poole brittidest ehk 53 protsenti usuvad, et nad on loovad mõtlejad, väitis neli kümnest ehk 42 protsenti, et nad on liiga hõivatud, raiskamaks aega järgmise uue suure leiutise peale.