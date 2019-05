Kuidas prantslased teistmoodi armastavad? 5 põhimõtet, millest õppida

1. Kaaslane ei pea tingimata olema su parim sõber

Kuigi oleme harjunud kuulma, et meie kaaslane peaks olema ühtlasi ka meie parim sõber, siis prantslased nii ei arva. Tihtilugu hoiavad nad tiitleid «kaaslane» ja «parim sõber» erinevate inimeste jaoks. Esiteks teavad prantslased, et teatav kogus salapära on suhte juures oluline. See tähendab, et kaaslasele ei ole vaja absoluutselt kõigest rääkida ja kõiki tegevusi ei pea sugugi koos tegema. Siinkohal ei tohiks mitte rääkimist segamini ajada salatsemisega, mis pole kunagi hea.

2. Nad on iseendaga enne suhet rahu teinud

See võib küll kõlada tohutu klišeena, aga prantsuse naised armastavad iseennast ja ei vali suhet kunagi sellepärast, et ennast paremini tunda. Kõige tähtsam on esmalt hoolitseda iseenda eest ja alles siis saab leida partneri, kes oma teekonnale kaasa võtta. Samal põhjusel on prantslaste jaoks ka väga oluline, et suhtes ei kaotaks kumbki pool oma iseseisvust.

Teine oluline aspekt on oma enesekindluse säilitamine. Prantsuse naised hoolitsevad selle eest, et nad jätaksid enesekindla mulje ka siis, kui nad seda parasjagu ei tunne. Nad ei kaeba mehele, et on paksuks läinud või et neil on päevade pärast puhitustunne. Vingumise jaoks on olemas sõbrannad ja klaasike veini.

3. Nad on realistlikud

Võime küll arvata, et prantslased, kellest suur osa elab armastuse linnaks tituleeritud Pariisis, on armastuse suhtes väga romantilised. Tegelikult eelistavad nad juba lapsepõlvest saati realistlikku lähenemist. Kui meie oleme harjunud karikakra õisi noppima «armastab, ei armasta» salmi saatel, siis prantslastel on ütlus «il m’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout», mida võiks tõlkida kui «ta armastab mind natuke, palju, kirglikult, hullumeelselt, üldse mitte». Võimaluste paljusus.

4. Suhted on diskreetsed

Prantsusmaal pole kuigi populaarne oma suhet eksponeerida ja seda veel eriti sotsiaalmeedia vahendusel. Isiklikud suhted ja armastus on privaatsed teemad, mida ei ole vaja kogu maailmaga jagada.

5. Nad ei lange kunagi igavuse lõksu