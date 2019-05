Ekspert: kaalu alandamiseks pead sa magama just nii kaua

Sageli vaadatakse unest kaaluprobleemidest rääkimisel mööda, ometi on aga uni väga oluline, et kaal alaneks ja ka alla jääks.

Ameerika haigustekontrollikeskuse (CDC) andmetel parandab uni ka meie hormonaalset pilti, eriti hästi mõjub see aga isu ja täiskõhutunnet kontrollivate hormoonide tasakaalule. Kui sa oled vähe maganud, on segi ka nende hormoonide töö, mistõttu tunned sa end näljasemana.

«Magades toodetakse mitmeid hormoone, sealhulgas kasvuhormooni, tänu millele kasvavad lihased,» selgitab dr Sultana. «Lapsepõlves aitab see kaasa suureks kasvamisele, kuid see aitab säilitada ka tervislikku kudede tasakaalu ja lihasmassi täiskasvanueas.»

Dr Sultana sõnul peab ööpäevas magama vähemalt seitse kuni üheksa tundi, kui sa püüad kaalu kaotada. See hulk und aitab sul olla ka puhanum, nii et sa jaksad hoida motivatsiooni süüa tervislikult ja teha trenni. Oluline on ka, et sa kogud unetunnid täis öösel, kuna päevane magamine ajab sassi su kehakella, mis omakorda mõjutab hormoonide tööd.