Pereterapeut: laps on nagu käsn meie emotsioonidele

Pereteraapia käsitleb perekonda kui süsteemi. Ja süsteemis kord juba on nii, et iga süsteemi osa mõjutab teist, kas tahtlikult või tahtmatult. Süsteemi osad moodustavad terviku, seetõttu on iga süsteemi osa oluline. Kõik pereliikmed on tähtsad ja neil on oma panus pere tasakaalu.

Laste probleemidega seoses ei ole pääsu sellest, et vaatame eelkõige nende vanemate otsa. Psühholoogina ja pereterapeudina puutun ma väga palju kokku vanematega, kes ootavad, et nende laps muutuks – oleks parem, käituks hästi, õpiks paremini, ei oleks nii emotsionaalne jpm. Ja kes ei tahaks, et just tema laps oleks tubli, mistõttu võivad ootused lapsele kuhjuda ja olla väikese inimese jaoks paras väljakutse.

Ma ei taha eelnevaga väita seda, et vanemad teevad lapsi meelega ärevateks ja närvilisteks. Ükski vanem ei taha oma lapsele halba. Aga kõik me tuleme kuskilt - meie enda päritolupere ja vanavanemad ning nende kasvatusstiilid ja kogemused seovad meid nähtamatute niitidega ja käitume vaistlikult nii nagu meid kord on õpetatud või kuidas oleme näinud oma vanemaid või lähedasi täiskasvanuid käitumas. Iga õpetus ja käitumisviis aga on tekkinud mingil põhjusel ja seal on oluline roll perekonna ajalool.

Perekonnasüsteemid põhinevad ja püsivad suures osas erinevatel uskumustel ja müütidel. Näiteks on mõnes peresüsteemis uskumus, et naised peavad olema tugevad. Olete kuulnud lauseid nagu «Laps peab olema, mees võib olla!» või hoopis «Naine laevas, laev põhjas»? Muidugi olete ja just sellised laused väljendavad inimeste müüte ja uskumusi ja elavad meis tahtmatult oma elu edasi. Ajaloosündmustel (nii pere ajaloo kui üldise ajaloo) on meie uskumustele oluline mõju. Sõjad, represseerimised ja kõik teised inimeste elu suunavad sündmused on meid kahe põlvkonna tagant tänaste lapsevanematena ikka veel mõjutamas.