Kuus lihtsat sammu, et olla juba täna parem inimene

1. Kasuta toidukile asemel looduslikku alternatiivi, mis on valmistatud mesilasvahast ja ökoriidest. Eestis on toredaid ettevõtteid, kelle kodulehelt on võimalik seda tellida ja mis veelgi parem, õpetuste järgi saad ka ise selle valmistamisega hakkama.

2. Ära pane puu- ja köögivilju võimalusel toidupoes plastikkotti. Näiteks banaanide ja õuntega ei juhtu midagi, kui sa neid eraldi kotti ei pane. Plastikkottidele on heaks alternatiiviks puuviljavõrgud, mille ostmine on ühekordne investeering, aga mida saad korduvalt kasutada. Enamasti leiad need toidupoodidest puu- ja köögiviljade lettide juurest.

3. Eelista bambusest hambaharja. Plastikhambaharjad lagunevad ligi 400 aastat, mis tähendab, et kõik kasutatud ja ära visatud plastikust hambaharjad on siiamaani kuskil olemas. Päris õõvastav, kas pole? Bambusest hambaharjade valik on täna suur ja bambus on iseenesest biolagunev materjal.

4. Proovi menstruaaltassikest. Hea alternatiiv tampoonidele ja hügieenisidemetele on korduvkasutatav menstruaaltassike. Sellega harjumine võib küll pisut aega võtta, aga seda kasutavatel naistel jätkub vaid kiidusõnu.

5. Ütle ära plastikkõrrest. Kas sa tõesti vajad kõrt? Ilmselt mitte. Oluline on aga teada, et on olemas ka pilliroost, paberist ja metallist kõrred, mis on hoopis keskkonnasõbralikumad kui plastikust variant.