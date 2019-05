Selle nõksuga muudad pika tööteekonna endale kasulikuks

Ummikud, streigid või seisakud ühistranspordis: igasugune pikk tee tööle on närvesööv ja kurnav, olgu su transpordivahend milline tahes. Ükskõik, kas sõidad jalgratta või autoga, lähed jalgsi, sõidad rongi või bussiga, keskeltläbi kulub inimestel tööle jõudmiseks 38 minutit. Kui paljud inimesed kasutavad oma pikka teekonda selleks, et unevõlga kompenseerida, midagi lugeda, muusikat või taskuhäälinguid kuulata, siis Harvard Business Schooli teadlased tõid välja, et see võib tööle negatiivselt mõjuda.

Harvardi ülikoolis tehtud kolm eri uuringut tõendavad, et pikk teekond tööle mõjutab negatiivselt neid inimesi, kellel on probleeme enesekontrolliga töökohal, juhul kui nad ei kasuta tööle mineku aega mõistlikult. Probleem on selles, et enamiku inimeste aeg kulub tähelepanu kõrvalejuhtimiseks töö argipäevalt. See harjumus aga kahandab tootlikkust, kurnab ja viib üleüldise rahulolematuseni töökohas, kuna ei valmistuta psüühiliselt eelseisvaks tööpäevaks.