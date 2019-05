Mõnikord kuuleme me oma kogukonnas toimepandud kuritööst ning õige pea leidub keegi, kes roimarit tundnud ning imestab: «Temast poleks kunagi osanud seda oodata...!» Kuid kas see ikka on nii või on võimalik mõrtsukat enne teo toimepanemist juba ära tunda?