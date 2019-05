Uuring: kohv võib maksahaiguste eest kaitsta

Kas kohv on üleüldse tervislik, jääb toitumisekspertide seas ilmselt igaveseks vaidlusteemaks. Tervise seisukohast ei peeta mõõdukat kofeiinisisaldusega kuuma joogi tarbimist just suureks patuks.

Nüüd aga võivad eelkõige suured kohvijoojad rõõmustada, sest Ameerika teadlased Johns Hopkinsi ülikoolist (Bloomberg School of Public Health) leidsid, et vähemalt kolme tassi kohvi joomine päevas võib kaitsta maksahaiguste eest.

Maksaspetsialist David Bernsteini see tulemus ei üllata sugugi. «See mõte, et kohv on maksale hea, polegi nii uus. On juba uuringuid enama kui 430 tuhande osavõtjaga, mis tõendavad, et kohvijoomine võib kaitsta maksatsirrooside eest.»