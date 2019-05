10 flirtimisviga, mida iga hinna eest vältida

1. Jagad liiga palju

Kui sa kellegagi flirdid, siis oled sa veel piiride kompamise faasis. Sa õpid seda inimest tundma ja tema õpib sind. Paraku mitte iga tüüp ei osutu pikemal suhtlusel printsiks, seetõttu tasub alguses pigem rahulikult võtta. Just kohtusite ja juba jagad oma kõige sügavamaid mõtteid? Parem lõpeta, see on veider. Sellega sa mitte ainult ei hirmuta teda eemale, vaid tõenäoliselt hiljem lausa kahetsed oma avameelsust.

2. Teeskled, et oled keegi, kes sa ei ole

Ilmselgelt tahad sa flirtides jätta mulje, et oled selle inimese jaoks ideaalne. Aga kui sa üritad teise inimese südant võita valedega, siis oled sa hiljem väga keerulises situatsioonis. Pealegi, sa ju tahad meeldida inimestele iseendana, mitte mingisuguse võltsversioonina.

3. Sa ei huvitu teisest inimesest

Kas sa oled kuulnud ütlust «tangot tantsitakse kahekesi»? See tähendab seda, et mis tahes suhe nõuab kahe osapoole enam-vähem võrdset panustamist. Pea seda meeles ka flirtimise ajal, sest eesmärk on siiski üksteist tundma õppida, mitte ainult endast rääkida.

4. Itsitad liiga palju

See võis armas olla 14-aastaselt, aga mitte enam. Naera siis, kui keegi tõepoolest üritab sinu meelt lahutada. Inimestele meeldib kui nende naljade peale naerdakse, see tekitab neis hea tunde. Kui sa aga naerad iga tema lause peale, siis on see pigem kummaline.

5. Oled õel

Natuke ninakas olemine võib mõjuda isegi seksikalt, kuid kui sa oled lihtsalt õel, siis see ei lähe kohe mitte. Mõtle natuke – kui keegi ütleks sulle õelaid ja solvavaid asju, kas sa siis tahaksid temaga veel edasi suhelda?

6. Teeskled, et sa ei ole huvitatud

Muidugi ei tasu flirtides liiga otsekohene olla, kuid sa ei taha mõjuda ka täiesti vastupidiselt. Kui sa arvad, et ükskõikne olemine paneb teda rohkem pingutama, siis sa eksid. Sellisel juhul leiab ta kellegi teise, kes ei pelga oma huvi näidata.

7. Eksist rääkimine

Kellegi uuega kohtudes on eksist rääkimine ikka väga-väga-väga halb mõte. Mis on üldse selle point? Kui võtad teemaks möödunud suhte, siis jätad sellega mulje, et sa pole oma eelmisest partnerist üle saanud. On olemas nii palju teisi teemasid, seega unusta eksist rääkimine kohe ära.

8. Oled ülbe

Enesekindlus on atraktiivne ja enesearmastus on hädavajalik. Tasub aga meeles pidada, et enesekindlus ja ülbus ei ole samad asjad. Ennast täis inimene ei ole seksikas ning kindlasti ei näita see seda, et tegemist on tugeva ja iseseisva naisega. Samuti ei tasu eputada asjaoluga, et sinust on huvitatud paljud inimesed. Pigem ole tagasihoidlik, sest tõeliselt enesekindlad inimesed ei näe vajadust kõigile kuulutada, et nad on ilusad ja head.

9. Käitud sotsiaalmeedias teisiti kui reaalses elus

On mõneti arusaadav, et tunned ennast läbi nutiseadme suheldes vabamalt, kuid kui te lõpuks reaalses elus kohtute, siis sa ei saa ju olla totaalselt erinev inimene. Oled sotsiaalmeedias väga jutukas, kuid reaalses elus tuleb sõnu sinu suust lausa vägisi välja kangutada? Ole võimalikult ehtne, sest seda suurem on tõenäosus, et teil klapib ka näost-näkku kohtudes.

10. Üritad armukadedust esile kutsuda