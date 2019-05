Prantsusmaa kirdeosa köögist ehk lihakaupade eedenist on pärit nii foie gras kui vanaema seapraad

Ajalooline piirkond Elsass-Lotring (Alsace-Lorraine) on prantsuse köögi eripärade kvintsessents, mille mõju ulatub Pariisist kaugemalegi. Sealsed suuremad linnad on Strasbourg, Colmar, Nancy. Üht äärt pidi haarab see ka Champagne’i (keskus Reims), kust tulevad arvukad šampanjasordid.