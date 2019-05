Kuidas oma kaaslasega vähem tülitseda?

1. Võta aega

On normaalne, et suhtes tuleb ette konflikte, aga meeles tuleks pidada, et oma võitlusi on mõistlik valida. Selleks, et paremini aru saada, millest on mõtet tüli tekitada ja mis on parem unustada, tasub natukene oodata. Kui sind häirib pealtnäha väike asi või kommentaar, võta aega 24 tundi ja kui selle aja möödudes tunned endiselt samamoodi, on aeg sellest kaaslasega konstruktiivselt rääkida.

2. Ole hetkes

Konflikti ajal tasub olla hetkes kohal, et päriselt kuulata, mida partneril öelda on. Kui sa lased oma mõttel rännata, ei pruugi sa täpselt aru saada, milles on probleem ja mis su kaaslase tundeid haavas ning sama olukord võib tulevikus korduda. Kohalolu hetkes on oluline ka sellepärast, et keskenduda konkreetse konflikti lahendamisele. Emotsioonide tulvas meenuvad meile tihti ka vanad probleemid ja nii võime konkreetse olukorra lahendamiselt kõrvale kalduda.

3. Ära tõsta häält

Kui sa juhid tähelepanu oma kaaslase käitumisele või tema poolt öeldud sõnadele, proovi hoida oma hääletoon neutraalsena. Vali ja vihane hääl tekitab teises inimeses automaatselt kaitsereaktsiooni.

4. Vaata endasse

Mäletad vanasõna «enda silmas palki ei näe, teise silmas pindu küll»? Proovi sellele konflikti käigus mõelda. Tihti on kaaslase puhul häirivateks teguriteks just asjad, mida sa enda puhul ei kannata või mille osas oled ise ebakindel. Sellisel juhul tasub aru saada, et pead antud probleemi kontekstis pigem endaga tööd tegema, kirjutab The Everygirl.

5. Kui asjad on hästi, tähista seda!