Eksperdid ennustavad: Charles peab ootama kuningaks saamist veel vähemalt kümme aastat

Selgub, et ta peab aga ootama veel, enne kui saab kanda tiitlit kuningas Charles III või George VII (mõned eksperdid usuvad, et ta muudab troonile saades oma nime).

Kuigi Charles on olnud väga kannatlik, ei ole ta usutavalt veel liiga pinevalt krooniootuses, kuna see tähendaks, et tema armastatud ema ja Suurbritanniat kõige kauem valitsenud kuninganna Elizabeth peaks selleks kas tagasi astuma (mida ta ei tee) või surema. Ja kuigi kuninganna on juba 90ndates ning on võimatu ennustada, kaua ta veel elab, usuvad mõned eksperdid, et läheb veel vähemalt kümme aastat, kirjutab Cheatsheet.

Vananedes on muidugi ka kuningannakohused muutunud keerulisemaks täita, mistõttu on tõenäoline, et ta annab mõned oma kohustused üle teistele kuningliku pere liikmetele. Kuid ei tasu veel oodata, et ta kuhugi kaoks. «Ta on ainult 92-aastane,» ütles tema endine pressiesindaja Dickie Arbiter. «Ta on terve ja kõbus. Kuninganna ema oli surres 101-aastane. Nii et me isegi ei mõtle sellele veel lähima kümne aasta jooksul.»