7 keha hoiatussignaali, mis viitavad gluteenitalumatusele

Oletatakse, et gluteenitalumatust võib olla umbes kümnel protsendil elanikkonnast, tsöliaakiat mitte rohkem kui ühel protsendil. Nii et kõik, kel on gluteenitalumatus, ei põe veel tsöliaakiat. Tsöliaakia on päriliku eelsoodumusega eluaegne haigus, mille vallandavad nisust, rukkist, odrast ja tõenäoliselt ka kaerast valmistatud tooted, kui ei taluta nendes teraviljades sisalduvaid valke.

Need võivad olla vihjed, et sul on gluteenitalumatus. Selleks et teada saada, kas tegu on aga tsöliaakiaga, tuleb igal juhul arst üles otsida. Alles vereanalüüsi või peensoole biopsiaga saab kindlaks teha, kas sul on see autoimmuunhaigus.