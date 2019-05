Waba Maa nimetas 1934. aastal Julie Steinmanni Marie Reisiku kõrval eesti naiste teiseks kuldsuuks: «Kes kord on kuulnud pr. Steinmanni kõnelemas, see teab, kuidas ta mõistab panna kuulajail vibreerima keeli, mis on tõmmatud pingule aju ja südame vahele. Tema kõnede ained pole iial igavad, ega raskelt problemaatilised, vaid ta pillub mõtteid ja lauseid, nagu rõõmutujul pillutakse ümberolijaile kuldraha, kui endal seda on külluses.» Tema haruldane kõneanne viis naise ka riigikogusse.