Kontrolli üle: kas päikesekreem on aegunud?

Kevadine päike on salakaval ning päikesekreem võiks olla väljas liikudes alati käepärast. Lihtsaim viis veendumaks, et kreem sind endiselt kaitseb, on kindlasti aegumiskuupäev. Isegi, kui leiate pakendilt kuupäeva, tasub veenduda, et toode on pärast pikka hoiustamist kasutuskõlblik.