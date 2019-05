Hooaja viimane «Pilvede all»: kas Erik kaotab tõepoolest kõik, mis on elus oluline?

Mäletatavasti kandsid Sirje pingutused vilja ning Liisa pakkus Erikule julgelt välja vanaemalt saadud idee sellest, kuidas nende kärgpere võiks edukalt toimida. Nüüd on Eriku kord lapse mõte Kertule «maha müüa», kuid nagu arvata võib, ei tule sellest midagi välja. Kertu keeldumine pole ainus löök, mis Erikut tabab. Ta plaanib meeleheitlikku ja avalikku sammu, et Kertu poolehoidu võita, kuid tulemuseks on hoopis see, et Erik kaotab kõik, mis eluliselt oluline. Vähemalt nii talle endale tundub. Viimases hädas ja suurtest kaotustest muserdatuna, otsib ta mõistmist ikka Kertu juurest, kes üllataval kombel suudabki Erikule tuge pakkuda.