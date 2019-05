Pooled paarid tülitsevad puhkusel just sellepärast

Mõnus puhkus palmide all, väljasõit mägedesse või lühireis New Yorki: kui puhkama minnakse paarina, siis võivad nii mõnelgi juhul lahvatada ootamatud tüliküsimused. See tuleb eelkõige sellest, et me korraga — olles kaugel eemal argipäevast — veedame mitu päeva järjest 24 tundi ööpäevas koos.