Laste foobiaid toidu ees ennetavad kavalad nipid

Tutvusta lapsele toitu läbi mängu ja muinasjuttude. Joonistage üheskoos paberile värvilisi pilte puu- ja köögiviljadest, marjadest või näiteks taldrikust, millel on kasulikud toiduained kokku saanud täisväärtuslikuks söögikorraks. Räägi talle juurde, miks need toiduained on talle head, näiteks rauda sisaldavad toiduained teevad ta sama tugevaks kui Pipi ning panevad ta võluväel kiiremini jooksma või kõrgemale hüppama. Võite joonistamise ajal mängida lõbusaid mänge, näiteks võib lasta lapsel loendada, mitu maasikat, vaarikat või mustikat on taldrikul.