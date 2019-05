Keegi sodiaagi esindajatest pole täiuslik, kõigil on oma tugevused ja nõrkused. Praegu aga vaatleme Limoni abiga, millised on need tähemärgid, kes edu nimel ei löö risti ette millegi ees, lisaks sellele, et nad on juba loomuldasa targemad ja kohati mõnedes asjades andekamad.