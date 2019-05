Paaripsühholoog: selle väikse sõnaga lõpetad iga tüli

Kas viimane tüli ketrab ikka sul veel peas? Kas sa oled öelnud asju, mida oled pärast kahetsenud? Või on tema sind keset vestlust niimoodi solvanud, et sa oled lausa ruumist välja jooksnud? Ameerika juhtiv paariterapeut Hal Runkel ütleb, et lahendus peitub ühesainsas sõnas.