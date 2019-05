Neli salakavalat märki, et stress võtab võimust

1. Sul on raske asju meeles pidada

Kui organismi stressitase on kõrge, võtab aju automaatselt «võitle või põgene» hoiaku, mis tähendab, et sinu keskendumine on häiritud. Ühtlasi muutub raskemaks ka asjade meeles pidamine, sest aju ei funktsioneeri oma tavapärasel moel.

2. Otsuste tegemine võtab kaua aega

Kõrge stressitasemega muutub ka otsuste langetamine raskemaks, sest suure tõenäosusega hakkad kõiki situatsioone üle mõtlema ja oma otsustes kahtlema. «Naistel tekib oma murede pärast kergemini depressioon kui meestel ja naiste stressorid on enamasti inimestepõhised. Tulemusena muutub meie mõtlemine ja argumenteerimine uduseks ja tarkade otsuste langetamine keeruliseks,» selgitab doktor Gilda Carle.

3. Sa oled vihane ja ärritunud

Kui avastad end tihti inimestele nähvamast või tunned, et ärritud kergesti väikeste asjade peale, võib see olla tingitud stressist. Põhjus peitub selles, et stress kulutab su energiat ja tänu sellele on keeruline pingeliste olukordade ja väljakutsetega toime tulla. Vähem energiat ja väiksem vastupanu tähendab, et su nahk on piltlikult öeldes õhem ja süttid kergemini, kirjutab The Everygirl.

4. Teed ja ütled asju, mida tavapäraselt ei teeks