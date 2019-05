3 asja, mis kahjustavad maksa

Maks paneb organismi korralikult toimima, aidates keha verre sattunud mürkainetest kahjutuks teha, reguleerida vere suhkrusisaldust ja asendada ühed toitained teistega.

See on ammu teada, et rasvane toit ja alkohol mõjuvad pikapeale maksale kehvasti, kuid kes oleks võinud arvata, et isegi liigne puuvili võib kasu asemel kahju teha?

Need 3 asja ei tee detox-tšempionile head

1. Liiga palju puuvilja

Paljud inimesed usuvad, et nad toituvad väga tervislikult, kui nad söövad palju puuvilja. Kes aga pakub oma kehale iga päev massiliselt fruktoosi, saavutab vastupidise. Liigne fruktoos tõstab nimelt rasvunud maksa riski.

2. Sa liigud liiga vähe

See on kõige vähem üllatav, sest me kõik teame, et liikumine on tervise ja ilu pant. Olgu igapäevane jalutuskäik või paar trenni nädalas: see on meie heaolule väga kasulik, parandab tuju ja figuuri ning ka maksatalitlust.

3. Sa tarbid liiga palju ravimeid

Arstimid jõuavad ka maksa. Kui neid on seal ülemääraselt, kurnad sa tubli organit mürkide kahjutuks tegemisel liiga palju. Seega võta vaid neid rohtusid, mille on kas arst välja kirjutanud või siis, kui tõesti väga vaja on. Väiksemate vaevuste korral otsi looduslikke ravivahendeid köögikapist ja jäta keemia sinnapaika.