Tänaseks oleme mõistnud, et alt oleme vedanud niiviisi vaid iseennast ning et iseennast alt vedades ei ela me ealeski rõõmus ega harmoonias. Väga paljudele teie seast, mu armsad, saadavad ingellikud esivanemad sõnumi, et selle tõsiasja mõistmine on pannud käima pendli, mis võngub nüüdsest teie kasuks.