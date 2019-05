Tahad, et armuelu oleks lihtsam? Asjad, mida sõnumite saatmisel meeles pidada

1. Ütle «ei» tema viimase minuti plaanidele

Sa ju tahad, et ta kohtleks sind prioriteedi, mitte valikuna. Kui ta sulle jälle viimasel minutil plaane pakub, ütle viisakalt ära. Maini talle, et sul on juba teised plaanid ja oleks tore, kui ta sulle teine kord varem kirjutaks.

2. Ära võrdle helistamist ja sõnumite saatmist

Võib-olla tundub sulle, et kui ta saadab ainult sõnumeid ja mitte kunagi ei helista, pole ta piisavalt huvitatud. See aga ei pruugi nii olla. Mehed eelistavad tihti sõnumeid saata, sest see on lihtsam ja efektiivsem ning ühtlasi on neil ka kergem ennast sõnumi teel väljendada. Kindlasti ei maksa pikka telefonikõnet oodata mehelt, kellega alles paaril kohtingul käinud olete. Ta ei oska lihtsalt kuskilt alustada.

3. Ära mõtle üle

Miks tal vastamine nii kaua aega võtab? Mida tähendab tema vastus «okei»? Me kirjutasime eile terve päeva, aga miks ta täna ei vasta? Tuleb tuttav ette?

Naistel on kombeks meeste sõnumeid tõlgendada, aga tegelikult töötab meeste aju meie omast hoopis teistmoodi, mis tähendab, et me ei näe asju sama pilgu läbi. Proovi jääda rahulikuks ja sellele mitte liiga palju mõelda. Deitimise algusfaasis ei pea kõik rangelt paigas olema ja ta ei pea sulle kindlatel kellaaegadel kirjutama. Oluline on, et sa näed, et ta on huvitatud ja hoiab sinuga ühendust ning näeb vaeva, et sind ka päriselus näha.

4. Ära saada mitut sõnumit järjest

Iga kord, kui tunned, et tahad saata mitu sõnumit järjest, püüa sellele vastu panna, nii kõvasti kui suudad. Kui ta oleks tahtnud vastata, oleks ta seda teinud. Ehk pole ta su sõnumit veel näinud? Kui ta su sõnumile ei vasta, pole midagi teha. Lase tal olla. Pea ka meeles, et oluline on sõnumite kvaliteet, mitte kvantiteet, kirjutab Herway.

5. Lase tal initsiatiiv haarata