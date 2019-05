Uuring: bioloogiline kell tiksub ka meestel

Mitte ainult naised, vaid ka mehed saavad järjest hilisemas eas lapsevanemaks. Ajakirjas Maturitas avaldati uuring, mille viisid läbi Rutgersi ülikooli teadlased 40 aasta jooksul, et vaadata, kuidas mõjutab vanemate iga lapse tervist, naise rasedust ja viljakust.

«Ehkki on üldteada, et füsioloogilised muutused, mis naistel ilmnevad pärast 35. eluaastat, võivad mõjutada viljastumist, rasedust ja lapse tervist, ei tea enamik mehi, et nendegi kõrgem iga võib samamoodi toimida,» ütleb uuringu autor Gloria Bachmann Rutgers Robert Wood Johnson Medical School'ist.