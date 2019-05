Pereterapeut: mida truudusetusest õppida?

Pereterapeut ütleb, et kui tunded veidigi lahtuvad ja mõistus n-ö koju tagasi tuleb – emotsioonitulvas ei pääse aju analüüsikeskus üldse jaolegi –, taastub ka perspektiivitunne, mille valguses tähtsate otsustustega tegelda võiks.

Truudusetust peetakse enamasti üheks kõige raskemaks ja suurimaid kannatusi tekitavaks, suhet kõige enam lõhkuvaks asjaoluks paarisuhtes. Ent ükskõik, mis elulist sündmust või fakti on alati mõistlik vaadelda kõikvõimalike vaatenurkade alt ja erinevates seostes. Must või valge, õige või vale – sellist suhtumist näeme enda ümber palju, sest nii on kõige lihtsam. Palju keerukam, aga ka enam selgust ja lahendusi pakkuv on variatiivne lähenemine: samale sündmusele võib leida erinevaid tähendusi, põhjusi, tulevikuvaateid.

Truudusetuse fakt ise võib antud hetkel tunduda ülekohtune, haavav, hirmutav, tülgastav ja veel palju muud, kuid lisaks selle hetke tunnetega tegelemisele peaksime kindlasti mõtlema ka oma eelnevatele tunnetele (mis asjaoludel me üldse kokku jäime) ja tulevastele tunnetele ehk sellele, millised on olnud meie kaugemad eesmärgid selles (äsja ilmnenud truudusetus) suhtes selle partneriga.

Kas suhte eesmärk on jagada oma elu heas ja halvas, olla parimad sõbrad ja partnerid? Või lihtsalt veeta lõbusalt aega, kuni klapib? Tõdegem, et suhtele kaugema perspektiivi lisamine – või vähemalt selle üle mõtlemine, sellest rääkimine – toob juurde nii vajalikku selgust. Kui suhe ka eelolevate aastate perspektiivis, kui praeguse hetke põletav fakt ilmselt unustatud, ikkagi väärtuslik tundub, on kohasem mõelda suhte säilitamisele või vähemalt seda säästvate hoiakute alalhoidmisele.

Kehv lugu muidugi kui paarile alles mõnes kriisisituatsioonis selgeks saab, et sellest, mis üldse suhtest suhte teeb, mida kumbki sellelt ootab, mida kõige tähtsamaks/kõige hullemaks peab, pole julgetud või tahetud rääkida. Mõistlik on kasutada kriisi kui võimalust suhtes olemise viis ja kummagi vajadused üle vaadata. Alles emotsionaalselt kõrgelt laetud olukordades võib ilmneda, et kooselu tähendus kummalegi on kardinaalselt erinev, ja ka ootused-vajadused. On väga tähtis rääkida tähendustest, seda suhte loomisest alates.

Armastust määratletakse tihti kui vaid tunnet, kuid armastus on eelkõige tegusõna: armastamine on tegutsemine, käitumine, olemine mingil valitud moel. See, millisel moel, pluss see, kuidas teine seda tajub-tõlgendab (ja kui palju tõlkes kaduma läheb) ongi tihti määrav. Kui kumbki pool leiab endas ka keerukates olukordades – ja eelkõige neis – jõudu teist kuulata ja teise tundeid ning armastamise-käitumist (ja ka mittearmastamise käitumist) mõista, on olukord lootustandvam. On ju mõistmine üks andestamise eeldusi nagu ka arusaam juhtunust mitte «tema on petja»-võtmes vaid «see juhtus meiega»-võtmes. On ka äärmiselt oluline mitte takerduda sellesse, kuidas see «paha ja kole» kõik täpsemalt oli, vaid küsida: mida juhtunu räägib minust, temast, meist? Mis võimalusi see meile annab? Või laseme juhtunul võtta nii palju, et suhtes olemise mõtegi kaob?