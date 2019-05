See on kõige stressirohkem töö

Hiinas asuva Southern Medical University uuringust tuli aga välja, et selleks tööks on kelner!

Paneb ehk imestama, et tegu pole ju tööga, mille vastutus oleks näiteks nii suur kui piloodil. Uuringust selgub aga, et kelnerid on oma tööajal pideva psüühilise ja füüsilise surve all ning stressifaktor on ülisuur. Seevastu hinnatakse töötajat vähe ja töökorraldus on väga paindumatu. Erinevalt näiteks arstidest ei saa kelnerid head töötasu ega koge piisavalt tunnustust.