Küsimused, mida enne pulmi pruudilt ja peigmehelt küsida ei tohi

Kui kutsel pole märgitud teie võsukeste nimed või veelgi enam - kui kutsel on märgitud, et pulm on lasteta, siis ei tohiks tekitada enda küsimusega pruutpaarile süümepiinu, et peavad sulle isiklikult ära ütlema.

Liiga palju juhtub seda, et küsitakse, kas tseremoonia algusaeg on kivisse raiutud. Jah, on. Tegu pole grillipeoga, see on pulm. Kui kutsel on kell 5, siis see ei kuulu arutamisele.