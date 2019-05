Optometrist: laste silmad on päikese osas tundlikumad kui täiskasvanutel

Optometrist Merle Väljari selgitas, et laste silmad on UV-kiirguse osas tundlikumad kui täiskasvanutel, sest nende silmade pupillid on suuremad ja läbipaistvad osad on eriti selged, mistõttu on laste silmapõhjad kahjustustele veelgi avatumad.

«Mida väiksem on laps, seda tundlikum on tema silm. Kui beebid annavad päikesevalguse silma sattumisel enda ebamugavusest märku ja pigem sulgevad koheselt silmalaud, siis mänguhoos olevad väikelapsed sageli ei varja enda silmi piisavalt,» selgitas Väljari, rõhutades, et tegelikult on laste silmade päikese eest kaitsmine täiskasvanu ülesandeks.

Väljari tõi esile, et eri vanuserühmadele mõeldud päikeseprillid on pisut erinevad, seda põhjusel, et päikeseprillide kandmine oleks tehtud lapsele võimalikult sobivaks ja mugavaks. «Väikelastel on maailma tundma õppimisel oluline käsi-suu koordinatsioon ehk teatud vanuses kipuvad nad kõike ettejuhtuvat haarama ja suhu panema. Seega ka päikeseprillid peavad olema vastupidavast kummisest ja painduvamast materjalist, mis on disainitud nii, et prille saaks mõlemat pidi kanda ja et nende sangad ei liigenduks ning oleksid vastupidavad, kuid mugavad,» tõi optometrist esile. Ta lisas, et väikelaste jaoks on oluline ka prilliraamide värvikirevus, et see tähelepanu köidaks ja muudaks prillid lapse jaoks atraktiivseks. «Kui väikelaste päikeseprillide konstruktsioon on õige pisut ujumisprilli-kujundusega sarnased, siis eelkooliealiste ja vanemate laste prillid sarnandevad juba rohkem täiskasvanutele mõeldud päikeseprillidega.»

Optometrist soovitas lastele päikeseprille valides arvestada lapse vanusega, millest sõltub päikseprillide suurus, materjal, disain ja loomulikult hea istuvus, mis aitavad kaasa silmade hoidmisele. Vanemate laste puhul on oluline, et need ka lapsele meeldiksid, siis kannavad lapsed neid meelsamini.

Väljari sõnul on paljud vanemad tundnud optikakauplusest lapsele päikeseprille valides muret nende vastupidavuse osas, sest kui laps on nö asjade lõhkumisfaasis, siis võivad prillid kahjustada saada ning seeläbi ei soovita ka raha korralikele prillidele kulutada.