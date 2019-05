Värske ema sattus jabural põhjusel kriitikatule alla

Naise sõnul oli selline negatiivne reaktsioon väga üllatav. «Inimesed hakkasid küsima, et miks ma ei veeda vastsündinuga aega kodus olles ja kõigele lisaks kannan veel meiki,» ütles Sophie. «Ma sain privaatsõnumeid nagu «Neli päeva ja sinul juba täiuslik meik? Millised on küll sinu prioriteedid?» ja «Sul on terve elu aega väljas käia, aga sa veedad need esimesed väärtuslikud hetked beebiga restoranis? Naeruväärne!» avaldas värske ema.

Sophie sõnul tunnistasid hiljem ka tema lähedased sõbrannad, et tundsid seetõttu survet olla pärast sünnitamist sama ilusad. Selle peale vastas Sophie neile, et ta meikis ennast lihtsalt seetõttu, et tunda ennast jälle iseendana. Naine lisas, et emana on meik tema jaoks nagu sõjamaaling, mis tekitab tunde nagu oleks ta valmis maailma vallutama.