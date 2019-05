Täna öösel on kümnendi viimane sinine kuu. Aastasadu on igasugused müüdid ja legendid toetanud inimeste arvamust, et täiskuu teeb kõik natukene segaseks. Kas kuu tõesti mõjutab inimeste käitumist? Teadlased on seda uurinud ja tulemused ei ole sellised nagu legendid on sind uskuma pannud.