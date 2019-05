Geniaalne või rõve? Populaarne pitsakett tuli välja vastuolulise pitsaga

Populaarne pitsakett Dominos on Uus-Meremaal tulnud välja ainulaadse uue pitsaga, mis kannab nime Havai spagetipitsa. Jah, just – nad otsustasid pitsa peale panna pasta ja ananassi. Lisaks sellele on pitsal veel sink ja mozzarella juust. Pitsa maksab umbes 5 eurot.