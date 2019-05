Kuidas alustada jooksutreeningutega? Targalt ja tähelepanelikult!

Ütleb ju vanasõnagi, et tark ei torma, ja selles peituv mõte kehtib ka kehalise treeningu puhul. Seega oleks esmalt kasulik endalt küsida, millise eesmärgiga trenni lähete ja kas teie teadmised on eesmärgi saavutamiseks piisavad. Kui eesmärk on olla naabrist parem maratonidistantsil, mida senises elus veel kunagi läbitud pole, oleks tark leida endale kindlasti treener, kes teid ette valmistab, ning treeningurühm, kuhu kuuludes on mõnusam harjutada. Algajale kestab maratoniks valmistumine ju vähemalt aasta, ja selleks, et võistlusrajale end lõhkuma ei mindaks, tuleb eelnevalt läbida kontrollitud tempos korralik hulk jooksukilomeetreid ja teha sinna juurde ka üldkehalist trenni. Kui soovite aga lihtsalt hea enesetunde pärast sörkimas käima hakata, piisab sellestki, kui peate kinni elementaarsetest soovitustest: