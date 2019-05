Eksperdid selgitavad: mis tegelikult juhtub, kui sa nätsu alla neelad?

Lapsed on suuremas ohus kui täiskasvanud – kui alla neelata liiga palju närimiskummi, võib see põhjustada soolestikus ummistuse, eriti juhul, kui nad on juba hädas kõhukinnisusega, selgitab Mayo Clinic.

Üks kõige levinum nätsuga seotud müüt aga väidab, et allaneelatud näts püsib su organismis seitse aastat. See pole päris tõsi – kuigi su keha ei seedi närimiskummi ära, ei püsi see siiski nii kaua su kehas. See liigub läbi soolestiku ja tuleb teisest otsast välja nagu iga teine toit, mille sa alla neelad. Gastroenteroloog dr Lisa Ganjhu rahustab: midagi ei juhtu su sooltega või kõhuga, kui sa nätsu alla neelad. Su seedesüsteem püüab nätsu lõhustada oma võimete piires, püüab sealt kätte saada kõik toitained ja ülejäänu väljub väljaheites.