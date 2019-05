Neeme Raud: Evelin forever*!

Hiljutisel New Yorgi reisil vajusingi ühel õhtul taas teleri ette ja tõdesin üllatusega, et Ameerika praeguses argipäevas, kus pea kõigel – uudistel, vestlustel – on Trumpi-pitser, on see mõtteid mujale viia aitav miski-keski täitsa olemas. Nimelt kulgevad ameeriklastest õed Kardashianid läbi igikestvast mitte-midagi-tegemisest koosnevate päevade, mida miljonid vojöörid oma õhtuse rõõmuna lõpmatult jälgivad.

Enamiku järjekordsest nende elu kajastavast seeriast täitiski see, kuidas üks õde helistab mõnest luksusliku magamistoa või hotellitoa voodist just ärganuna (aga täismeigis!) teisele ning kinnitab: ma tean, et sul on probleeme, kuid ma olen siin, et sind toetada (I am here to support you!).

Valetaksin, kui väidaksin, et tõsisemat sisu saates üldse ei olnud. Oli. Suur õde Kim, kelle kunagi pornokanalile lekkinud seksivideost klanni kuulsus alguse sai, teatas just tol õhtul, et temast peab saama jurist. Pikki geeliküüsi otsekui järjehoidjaid kasutades lappas ta voodi kõrvale virna laotud õigusteaduse õpikuid, ise pihtides, et soovib aidata tuhandeid Ameerikas ebaõiglaselt vangimõistetuid (I am here to support you!).

Jah, ta on olemas: toetav, aitav, hooliv, mõtlesin hotellivoodis ja vajusin rahulikku unne.

Järgmisel päeval sattusin sealsamas New Yorgis koosviibimisele, kus jutt läks ootamatult Kardashianidele. Olin vestluses korraga üsna tegija, sest advokaat Kimist ei olnud teised veel kuulnud. Arutlesime aga peamiselt selle üle, mil moel suudab Kardashianide noorim õde Kylie panna kogu maailma teismelised tüdrukud ostma kõiki oma kosmeetikaäri tooteid, mis on temast teinud ajaloo ühe noorima miljardäri. Vestluse käigus üllatusin, et peaaegu kõik mu tuttavad – finantsmänedžerid, kunstiteadlased, ajakirjanikud – olid Kardashianide eluga hästi kursis. Küsimusele, miks nad neid jälgivad, ei osanud keegi vastata. Nad on fenomen, ütles üks. Kuulsused seepärast, et on kuulsused, arvas teine. Aga nad lihtsalt on! Nii võtsime teema lõpuks kokku.