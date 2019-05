Silmad taevasse! Nädalavahetusel saab imetleda kümnendi viimast «sinist kuud»

Mida tähendab sinine täiskuu? Seda nime kannab täiskuu, mis ühe kalendrikuu jooksul teist korda taevasse tõuseb. Kuid on ka teine põhjus, miks kuu sellise hüüdnime on saanud, selgitab Accuweather.

Ühes aastaajas – kevad, suvi, sügis, talv – on tavaliselt kolm täiskuud. Kui ühte aastaaega mahub aga neli täiskuud, siis kolmas saabki nimeks sinine kuu. Väljend blue moon pärineb inglise keelest, kuid ei tähista kuu värvust. Kuu ise näeb ikka samasugune välja. Once in a blue moon on väljend, millega tähistatakse haruldast sündmust.