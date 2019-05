VIDEO: Rannamood raputab paljastustega

Rannarõivad on küll kerged nagu uduloor ning lubavad nahal läbi kumada, kuid see ei tähenda sugugi, et kõik naised peaksid end suve saabudes supervormi väntsutama. Kaugel sellest! Vastupidi, mood soosib loomulikku kehakuju ja kurve. Just seal, kuhu loodus need on heaks arvanud paigutada. Et rannamood purjetab enneolematult figuurisõbralikus suunas, kinnitavad lõiked. Palju on katvamaid ja toetavaid disaine, näiteks retrohõnguliselt kõrge taljega ja liivakellafiguuri võimendavaid lõikeid. Samuti kantakse üha enam kõikvõimalikke rannakleite, tuunikaid ja üleviskeid. Kui sa ei tunne end sada protsenti mugavalt, kui pead poolalasti pilkuderahe all patseerima, heida midagi õhkõrna ülle. Iga kaval naine teab: kõik, mida ei saa silmaga täpselt mõõta, tundub seda põnevam ja pilkupüüdvam ning otse loomulikult täiuslik. Samas on hea teada, et mingit pähe istuvat naiseideaali orbiidil pole – igas kehas saab olla kaunis, vali vaid oma figuurijooni austavad lõiked!