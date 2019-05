Eurovisioon 2019: Elina-kloonid, klounid ja kaunismehed

Eurovisiooni mastaapi meelelahutussündmust siit maailmanurgast ei leia. Pidu ja palagani jätkub pilvepiirini. Artistid on oma riigi esindaja rollis valmis pükstest välja hüppama, arvukad fännid ajavad publiku keema ning kõik see kokku moodustab enneolematu energiamulli, mis kumab kaugele. Tuju parandava peona, mis pakub värvikaid artiste, meelelahutust ja muusikat, seda kõike vaadata tasukski. Mitte heliolümpiana, kus vaese artisti õlule on veeretatud võimatud ootused ja vastutus.