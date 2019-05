VIDEO: Veinivann ja karjäärisafari ehk pöörased seiklused põhjarannikul

Hei, on see reaalsus või mõne pealtnäha vagura, vaikse Eesti mehe ellu ärganud unistus? Idülliliselt kaunis jõekäärus aurab punaveiniga täidetud vann, milles ringutab seitse paljast naist. Tänapäeva tillukesed bikiinid ju riiete mõõtu välja ei anna ning paar uljamat kaunitari leiab õige pea, et sedagi on liiast. «Mmm… ma tahaks siia jäädagi,» teatab Daki raugel häälel, unelev naeratus näol, sõrmede vahel kõlkumas klaasike arooniaveiniga. Kell on 11 hommikupoolikul.

Tõele au andes tuleb siiski tunnistada, et lisaks veini sees ligunemisele kulistame degusteerimise käigus alla hulga kohalikke veine. Rabarberi, astelpaju ja arooniaveiniga on mul soojad suhted juba varasemast, aga et ka võililledest saab hõrku jooki, on küll üllatus. Mulle on võililled alati meeldinud ja hea on rohijatele teada anda, et pole see mingi hävitamist vajav umbrohi, õilis veinivili hoopis!