Lihtne põhjus, miks sul on kogu aeg nälg

Teadlased väidavad, et enamik inimestest ei tee mitte mingit vahet nälja ja janu vahel. Tundemärgid on nimelt peaaegu ühesugused. Nii et kui sul on pärast sööki jälle «nälg» kallal, siis on põhjus tõenäoliselt selles, et keha on dehüdreerunud.